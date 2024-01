Rodrigo Mudrovitsch é empossado Vice-Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos

O prestígio internacional de Mudrovitsch foi ratificado em novembro, quando foi eleito para o cargo pela votação de seus colegas juízes

Em uma cerimônia oficial marcante, o jurista brasileiro Rodrigo Mudrovitsch foi empossado como vice-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) nesta segunda-feira. O evento, que ocorreu no último dia 29 na sede da Corte, contou com a presença de figuras proeminentes do cenário jurídico nacional, entre elas, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Maria Thereza de Assis Moura, além do Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, e o Ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), André Ramos Tavares.

O prestígio internacional de Mudrovitsch foi ratificado em novembro, quando foi eleito para o cargo pela votação de seus colegas juízes, refletindo seu profundo reconhecimento e respeito na comunidade jurídica internacional. A posse foi celebrada com uma conferência magistral proferida pelo ministro Luís Roberto Barroso, abrindo o ano judiciário da CIDH com uma discussão sobre o impacto da revolução tecnológica nas jurisdições e na sociedade.

Rodrigo Mudrovitsch, com uma trajetória notável como advogado, mestre e doutor em Direito, já vinha atuando na Corte desde 2022, envolvendo-se diretamente no julgamento de casos significativos. Seu papel não se limita ao judiciário; ele é uma voz ativa no debate legislativo e institucional brasileiro, além de ser professor de Direito Constitucional, direitos fundamentais e direitos humanos, compartilhando seu vasto conhecimento e experiência com futuras gerações.

Sua contribuição também se estende à modernização do Código Civil brasileiro, onde atuou como relator na Comissão de Juristas do Senado, reforçando sua influência significativa na legislação e na prática jurídica. A candidatura de Mudrovitsch à CIDH foi apoiada por uma ampla gama de entidades jurídicas e governamentais, refletindo o amplo reconhecimento de sua competência e dedicação aos direitos humanos.

Agora, como vice-presidente da CIDH e um dos juízes mais jovens a assumir tal posição na história da Corte, Mudrovitsch promete continuar sua missão de promover e proteger os direitos humanos em toda a América, consolidando ainda mais sua posição como um dos juristas mais influentes e respeitados no cenário internacional dos direitos humanos.