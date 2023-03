RN instala gabinete de crise e pede mais agentes da Força Nacional para enfrentar ataques

O Governo do Rio Grande do Norte instalou nesta quinta-feira (16) um gabinete de crise como forma de tentar controlar os ataques criminosos

Francisco Lima Neto

São Paulo, SP

O Governo do Rio Grande do Norte instalou nesta quinta-feira (16) um gabinete de crise como forma de tentar controlar os ataques criminosos que ocorrem em diversos municípios desde a última terça (14).



O GGC (Gabinete de Gestão de Crise) foi instalado pela governadora Fátima Bezerra (PT) durante reunião com representantes dos poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público estadual e federal e entidades representativas da sociedade.



A governadora solicitou, e o Ministério da Justiça vai enviar mais agentes da Força Nacional até esta sexta (17). Mais cem policiais devem se juntar ao efetivo que já está no estado. Ao menos 59 pessoas suspeitas foram presas.



Durante a madrugada e a manhã desta quinta, diversos municípios voltaram a ser alvo de criminosos.



A assessoria da Sesed (Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social) não informa os locais, mas a Folha apurou que ocorreram ataques em diversos pontos de Natal, Macau, Florânia e Mossoró.

Em razão da insegurança, várias cidades mantêm serviços públicos suspensos, como transporte, aulas, atividades esportivas e atendimento de saúde.



Em Natal, nesta quinta, não houve operação comercial de trens urbanos, devido ao ataque sofrido em uma das estações e de obstáculos colocados na via férrea.



A Prefeitura de Macau suspendeu o transporte aos usuários do sistema de saúde que fariam exames e consultas fora do município. A Câmara Municipal também interrompeu o funcionamento e as sessões.



Em Mossoró, as aulas, serviços de saúde e transporte público estão paralisados. A limpeza urbana ocorre de forma parcial e com escola da Guarda Civil Municipal.

Os ataques criminosos no Rio Grande do Norte, iniciados na madrugada de terça, têm relação com uma união de facções que reivindicam mudanças nas condições nos presídios do estado, segundo o Ministério Público potiguar.



Para os investigadores, as ações têm sido usadas para cobrar a volta de visitas íntimas e a permissão do envio de comida pelas famílias. Inspeção realizada no fim do ano passado por órgão federal apontou a prática de tortura física e psicológica, com castigos e fornecimento de comida estragada.



A governadora Fátima Bezerra afirma que o governo vai investigar as denúncias.

Nesta quarta (15), um homem apontado como financiador e um dos líderes da onda de violência foi morto em suposto confronto com policiais na Paraíba. José Wilson da Silva Filho, 29, era foragido e estava escondido em uma residência no bairro de Paratibe, em João Pessoa, segundo a Polícia Civil potiguar. Outro suspeito está internado.



BALANÇO DAS AÇÕES DAS FORÇAS DE SEGURANÇA ATÉ AS 9H30

59 suspeitos presos (sendo 1 adolescente, 8 foragidos da Justiça recapturados, 1 tornozelado preso com arma de fogo, 1 tornozelado com galão de gasolina)

15 armas de fogo apreendidas

4 simulacro de arma de fogo apreendido

46 artefatos explosivos apreendidos

10 galões de gasolina apreendidos

5 motos apreendidas

2 Carro apreendidos

Dinheiro

Drogas

Munições