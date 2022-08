RJ registra primeira morte por varíola dos macacos; é a segunda no Brasil

O homem apresentava comorbidades e baixa imunidade, o que agravou o quadro e o levou à UTI (Unidade de Terapia Intensiva)

O Rio de Janeiro registrou a primeira morte por varíola dos macacos, também conhecida como monkeypox, nesta segunda-feira (29). Este é o segundo caso no Brasil em um intervalo de um mês.

Segundo informou a SES (Secretaria de Estado de Saúde), o paciente de 33 anos estava internado no Hospital Ferreira Machado, em Campos dos Goytacazes. O homem apresentava comorbidades e baixa imunidade, o que agravou o quadro e o levou à UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A primeira morte registrada no país foi no dia 28 de julho, em Minas Gerais. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, um homem de 41 anos, natural de Uberlândia (MG), morreu em um hospital de Belo Horizonte.

No RJ já são 611 casos confirmados de monkeypox. Outros 474 casos suspeitos seguem em investigação. A secretaria também informou que pessoas que tiveram contato com o paciente que morreu estão sendo monitoradas, mas ainda não apresentaram sintomas.

“Desde o primeiro caso suspeito registrado no estado, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde da SES faz o monitoramento diário dos casos, em parceria com os laboratórios de referência da Fiocruz e da UFRJ e as secretarias municipais de Saúde”, diz a nota.

O último boletim do Ministério da Saúde informou que já foram registrados 4.499 casos da doença no país. São Paulo (2.788), Rio de Janeiro (578), Minas Gerais (253), Distrito Federal (168), Goiás (189) são os cinco estados com mais registros.

ANVISA AUTORIZA TESTES DA FIOCRUZ

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou nesta segunda dois tipos de testes moleculares para identificar a varíola dos macacos. A decisão é “imediata e emergencial” para os kits da unidade Bio-Manguinhos, da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

A autorização ocorre após solicitação conjunta da Secretaria de Vigilância em Saúde, que é do Ministério da Saúde, e do Instituto Bio-Manguinhos/Fiocruz.

A agência ressaltou que os testes “ainda encontram-se em análise para aprovação de registro” e que “até o presente momento, não existe nenhum teste de diagnóstico comercial com registro aprovado na Anvisa”.

Dentre os fatores que levaram à decisão para os testes, em caráter emergencial, estão “a atual situação epidemiológica emergencial da infecção por monkeypox no Brasil”, limitação de resposta dos laboratórios, estratégias de monitoramento da doença e “o risco associado à demora diagnóstica no que se refere à propagação da doença no país”.

Na sexta-feira, 26, a Anvisa aprovou a dispensa de registro para que o Ministério da Saúde importe e utilize a vacina Jynneos/Imvanex contra a varíola dos macacos no Brasil. A agência também deu a mesma autorização para o medicamento Tecovirimat, utilizado no tratamento da doença.

COMO É A TRANSMISSÃO E QUAIS OS SINTOMAS DA ‘MONKEYPOX’

O Ministério da Saúde lançou no último dia 22 uma campanha de conscientização sobre a doença, informando a população sobre a transmissão, contágio, sintomas e prevenção da “monkeypox”.

Confira abaixo os sintomas mais comuns da doença:

Febre;

Dor de cabeça forte;

Inchaço nos linfonodos (conhecido popularmente como “íngua”);

Dor nas costas;

Dores musculares;

Falta de energia intensa.

A transmissão acontece, na maior parte dos casos, por contato físico pele a pele com lesões, ou fluidos corporais, mas, também pode ocorrer através de objetos contaminados por alguém infectado. Importante relembrar que a doença afeta todo mundo, independente de sexualidade, idade ou raça.