RJ lidera lista das maiores tragédias causadas por chuvas no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

As consequências da chuva no Rio Grande do Sul, que teve 75 mortes confirmadas até este domingo (5), chamam atenção para o histórico de desastres climáticos no Brasil. Os temporais da última semana já provocaram a pior catástrofe desse tipo na história do estado, segundo o governo gaúcho.

Com números de vítimas crescendo a cada atualização oficial –a quantidade de mortos e pessoas afetadas mais do que dobrou desde sexta-feira (5)–, o impacto dos temporais no Rio Grande do Sul se aproxima das piores tragédias causadas pela chuva no país.

A lista é encabeçada pela região serrana do Rio de Janeiro, que em 2011 teve a pior chuva já registrada na história brasileira, mas tem casos com centenas de mortes de Norte a Sul.

Confira abaixo:

Em janeiro, a Folha mostrou que 4.111 pessoas morreram no Brasil entre 1991 e 2022 por ocorrências de alagamentos, enxurradas, inundações, movimento de massa, tornado, vendavais, ciclones, chuvas intensas e granizo –média de uma morte a cada três dias, na qual se destaca o estado do Rio de Janeiro, onde ocorreram 1.511 mortes no período.

O levantamento foi realizado com dados do Atlas de Desastres no Brasil, do MDR (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional). Os dados de 2023 ainda não foram consolidados na base.

MAIORES TRAGÉDIAS CAUSADAS PELA CHUVA NO BRASIL

1 – Região Serrana do RJ, 2011

Considerada a maior tragédia climática na história do país, a chuva do dia 12 de janeiro de 2011 deixou, oficialmente, um total de 918 mortos. Até hoje, no entanto, não há um número consolidado de desaparecidos: o Ministério Público fala em 99 pessoas, mas os três municípios (Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis) mais afetados informam um total de 307

2 – Caraguatatuba, 1967

Após vários dias de chuva forte em Caraguatatuba, as encostas deslizaram na madrugada do dia 17 de março; a catástrofe, considerada a maior do estado de São Paulo, não tem um número oficial de mortes, mas elas são calculadas entre 450 e 500 vítimas

3 – Petrópolis, 2022

Onze anos depois de ser atingida pela maior catástrofe climática no país, a cidade de Petrópolis registrou a segunda marca mais trágica: 235 pessoas morreram e duas ficaram desaparecidas após a chuva de 15 de fevereiro.

4 – Laranjeiras (RJ), 1967

Em 1967, um deslizamento soterrou casas e prédios em Laranjeiras e causou a morte de cerca de 200 pessoas. No Estado, foram 300 mortes e 25 mil feridos nas chuvas de 20 de janeiro daquele ano

5 – Recife, 1966

A cheia do rio Capiberibe de maio de 1966 é considerada a maior tragédia causada pelas chuvas no estado de Pernambuco; várias regiões de Recife ficaram submersas e o número de mortos chegou a 175

6 – Região Metropolitana do Rio, 2010

Em abril de 2010, ao menos 138 pessoas morreram em consequência das fortes chuvas na região metropolitana do Rio de Janeiro; a cidade de Niterói foi uma das mais atingidas, com ao menos 72 mortes, e houve também vítimas na capital e São Gonçalo, Nilópolis, Engenheiro Paulo de Frontin, Petrópolis e Magé

7 – Santa Catarina, 2008

Em dezembro de 2008, uma forte chuva atingiu cidades do Vale do Itajaí, provocando o que é considerada a maior tragédia do estado; ao todo, 16 cidades catarinenses registraram mortes, que chegaram ao total de 135

8 – Pernambuco, 2022

Em maio de 2022, um total de 129 pessoas morreram devido a chuvas que atingiram a região metropolitana de Recife e a zona da mata, em Pernambuco; o número de desabrigados passou de 9.000 pessoas, e foram quase 120 mil desalojados, tornando-se a segunda maior catástrofe climática na história do estado