RJ: Criança de 3 anos é esfaqueada e jogada ainda viva em rio, diz IML

Uma menina morreu após ter sido esfaqueada e jogada ainda viva em um rio em Macaé, no Rio de Janeiro, no domingo, 28. De acordo com o laudo do IML (Instituto Médico Legal), Manuella Minuto de Aguiar, de 3 anos, morreu por afogamento. De acordo com a polícia, a criança foi esfaqueada pela mãe, de 25 anos.

Segundo o delegado Victor de Azevedo, da 128º DP de Rio das Ostras, o avô da criança contou que foi até a casa da filha por volta das 7h30, e não a encontrou. Conforme informou, nos últimos dias a filha havia apresentado surtos psicóticos.

Ao voltar para casa, ele acabou encontrando a filha de bicicleta sem a neta. Ele questionou onde estaria a menina e ela disse que a criança estaria no céu, e que teria jogado seu corpo no Rio Macaé. O avô foi até o local e acionou os Bombeiros. O corpo foi encontrado na Praia do Barreto, e em seguida foi reconhecido pelo avô da criança.