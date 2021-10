RJ começa a flexibilizar uso de máscaras a partir do dia 15

A liberação apenas acontecerá quando 65% da população estiver com o esquema vacinal completo

A capital do Rio de Janeiro deve começar a flexibilizar o uso das máscaras de proteção contra a covid-19 a partir do próximo dia 15. De acordo com o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), o plano de reabertura da cidade tem três etapas e deve avançar junto a vacinação da população.

A primeira fase do projeto, que foi elaborado a partir das orientações do comitê científico de combate à covid-19, começou no último dia 21, quando metade da população completou o esquema vacinal, seja tomando as duas doses das vacinas ou a de dose única.

A flexibilização do uso de máscaras em ambientes abertos e sem aglomeração será a segunda fase, que ocorrerá, de acordo com a previsão do comitê, quando 65% da população estiver vacinada. Atualmente, este número está em 56,5%.

Ainda segundo o plano, a terceira fase manterá a proteção como obrigatória apenas em unidades de saúde e no transporte público. Essa fase apenas ocorrerá quando 75% da população estiver imunizada, o que, de acordo com as previsões, deve ocorrer em 15 de novembro.

“O Comitê Científico é composto por 2 ex-ministros da Saúde, por um ex-secretário nacional de vigilância em saúde, além de representantes da UFRJ, Uerj, Unirio e Fiocruz! Eles é que dão o comando aqui em conjunto com o secretário Daniel Soranz (da Saúde). Meus comentários partem sempre do que decide o Comitê Científico. Ou é para seguir a ciência ou não é! Eu sigo”, escreveu nas redes sociais.

Além do uso de máscaras, o plano também aborda a realização de eventos em locais abertos para até mil pessoas; abertura de boates, casas de show e festas em locais fechados; e livre circulação, sem restrições de capacidade e distanciamento.