Risco de prédio desabar na região da 25 de Março faz bombeiros suspenderem trabalho

Após nova avaliação do prédio onde começou o incêndio que atingiu a região da rua 25 de Março, no centro de São Paulo, o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de São Paulo decidiram interromper os trabalhos de controle das chamas em razão do risco de desabamento da estrutura.

“Estamos reposicionando as viaturas do Corpo de Bombeiros, mudando o posto de comando e também fazendo a interdição da rua 25 de março e da rua Comendador Abdo Schahin. Passamos por uma nova avaliação e existe o risco do colapso da edificação, portanto, as operações serão interrompidas agora para uma nova estratégia”, afirmou o capitão André Elias, porta-voz dos bombeiros.

A corporação orienta também para as pessoas não irem à região da rua 25 de Março. Pela manhã, o trânsito na área chegou a ser parcialmente liberado.

Segundo informações da Polícia Civil, o fogo teria começado por volta das 21h de domingo (10) após uma explosão na altura do terceiro andar de um prédio comercial na rua Comendador Abdo Schahin.

Houve desabamento da estrutura da loja Matsumoto, que fica na rua Barão de Duprat, e do teto da Paróquia Ortodoxa Antioquina da Anunciação a Nossa Senhora, localizada na rua Cavalheiro Basílio Jafet.

Os bombeiros consideram o fogo controlado, mas não extinto. Ainda há focos no interior do prédio comercial agora em risco de desabar.

De acordo com Roberto Monteiro, delegado da 1ª Delegacia Seccional do Centro, quando bombeiros tentavam chegar ao interior do prédio com oxigênio, teria ocorrido uma nova explosão, ferindo dois integrantes da corporação. Um deles teve 36% do corpo queimado. Ambos foram socorridos e levados ao pronto-socorro Tatuapé. O estado de saúde dos dois é estável.

De acordo com os bombeiros, o prédio não tinha AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). A prefeitura informou que a edificação é de 1948. No térreo funcionavam lojas e, nos demais andares, escritórios.