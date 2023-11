Rio de Janeiro registra sensação térmica de 58,5ºC

Depois de registrar sensação térmica de mais de 50ºC logo pela manhã no dia de ontem (13), o Rio de Janeiro voltou a bater recordes. O relógio marcava 9h15 da manhã desta terça-feira e a praia já estava lotada de gente que buscava se refrescar sob uma temperatura de 35,5ºC em Guaratiba, na zona oeste. Nesse mesmo bairro, a sensação térmica chegou a 58,5ºC. Em fevereiro, ainda no verão, o Rio de Janeiro já havia registrado sensação térmica de 58 graus, quando o termômetro passou dos 41 graus. O tempo no Rio de Janeiro deve ficar mais intável a partir da noite de hoje, com um céu parcialmente nublado e com possibilidade de pancadas de chuva isoladas com raios. Porém, as temperaturas seguirão elevadas.