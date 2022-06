Resultado positivo em teste de Covid em farmácias é 11 vezes maior que abril

O monitoramento da Abrafarma, que vem sendo realizado desde o início da pandemia, costuma antecipar tendências

Joana Cunha

São Paulo, SP

Os diagnósticos positivos dos testes de Covid nas farmácias explodiram no início de junho, de acordo com os primeiros sinais do monitoramento realizado pela Abrafarma (associação do varejo farmacêutico).

A média diária de casos se aproxima do patamar de 12 mil, um salto alarmante se comparado aos cerca de 4,4 mil casos positivos de maio e pouco mais de 1.000 na média diária de abril.

No período entre 30 de maio e 5 de junho, o total de casos superou 58 mil, resultado 14% acima dos sete dias anteriores, que já vinham em escalada acelerada. O percentual de diagnósticos positivos representou quase 28% do volume de testagens. É o maior índice de casos em 16 semanas.

Segundo Sergio Mena Barreto, presidente da Abrafarma, em apenas uma semana neste mês, as farmácias tiveram quase 40% do total de casos registrados em todo o mês de maio.

O monitoramento da Abrafarma, que vem sendo realizado desde o início da pandemia, costuma antecipar tendências no cenário dos números da doença. Os dados são remetidos pelas farmácias para o Ministério da Saúde.