Restaurantes de Campinas temem efeito cascata após restrição do comércio em Amparo

As estatísticas de infecção no município não justificam as medidas, que começaram a valer nesta sexta (7), e seguem até 31 de janeiro

Joana Cunha



Donos de restaurantes da região de Campinas dizem que a decisão da prefeitura de Amparo (SP), de retomar as restrições ao funcionamento do comércio na cidade por causa do aumento de casos de Covid, é precipitada e causa alarmismo na população. Para Matheus Mason, presidente da Abrasel de Campinas (associação de bares e restaurantes da região), as estatísticas de infecção no município não justificam as medidas, que começaram a valer nesta sexta (7) e seguem até 31 de janeiro. Leia também Saúde faz mais de mil exames de covid-19 em um dia “Uma cidade, mesmo que pequena, de 73 mil habitantes, que é o caso de Amparo, tomando uma decisão dessas, começa a impactar outras cidades. E, daqui a pouco, isso pode virar um efeito cascata que vai acabar atrapalhando toda a recuperação econômica”, diz Mason. A entidade está preparando uma carta, que deve ser enviada à prefeitura na próxima segunda-feira (10), argumentando que a decisão não está baseada numa análise correta dos dados. Mason afirma que o setor já foi severamente atingido pela pandemia e sofre com o aumento de taxas e impostos nos últimos meses. Segundo ele, o retorno de uma onda de restrições seria um golpe adicional e colocaria empregos em risco. Na opinião de Mason, o atual índice de casos de Covid no município é baixo se comparado com o total registrado desde o início da pandemia. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE