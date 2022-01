Saúde faz mais de mil exames de covid-19 em um dia

Desse total, aproximadamente 17% dos testes apresentaram resultado positivo

Os quatro postos de ampla testagem para Covid-19 do Distrito Federal realizaram 1.009 testes para detectar o novo coronavírus. Dos testes realizados, 170 foram positivos, cerca de 16,8% do total.

Os quatro pontos estão localizados no Aeroporto Internacional de Brasília, na Rodoviária do Plano Piloto, nas unidades básicas de saúde (UBSs) 1 da Asa Sul, na 612 Sul, e 2 da Asa Norte, na 114/115 Norte.

Enquanto o posto de testagem no aeroporto é voltado para passageiros que chegam a Brasília, os outros três atendem toda a população do Distrito Federal, independentemente do local de residência.

Os testes são recomendados para quem apresenta sintomas da covid-19 ou teve contato com alguém infectado. Os resultados são obtidos em até 30 minutos. Os locais funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

As demais unidades básicas de saúde também contam com testes para detecção da covid-19. Ao todo, o DF tem 176 UBSs.

*Com informações da Secretaria de Saúde