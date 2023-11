Receita Federal faz leilão de mercadorias que incluem iPhone por R$ 1.0000

São Paulo, SP (UOL/Folhapress)

A Receita Federal realizará no dia 22 um leilão com 149 lotes de mercadorias que incluem celulares, computadores, joias, roupas, utensílios domésticos, instrumentos musicais e até um relógio de luxo.

O que se sabe:

Os produtos provêm de cargas apreendidas ou abandonadas no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e os lances são para lotes fechados, ou seja, com um ou mais itens.

Os onze lotes mais acessíveis, de número 128 a 148, contêm cada um iPhone 12, que pode ser arrematado a partir de R$ 1.000.

É possível também encontrar computadores a valores bem inferiores aos de mercado. Como um notebook da marca Dell, com valor mínimo de R$ 1.750, disponível no lote 41, e um MacBook Air 13 polegadas, por R$ 2.600 (lote 44).

Quem gosta de joias, pode adquirir, entre outras oportunidades, um lote com centenas de diamantes de variados tamanhos e graus de pureza, no valor de R$ 430 mil (lote 1). Já os amantes da música terão a oportunidade de arrematar uma guitarra Fender Stratocaster, importada dos EUA, com um lance inicial de R$ 4 mil (lote 57).

Pessoas físicas podem fazer lances para os lotes de números 11 a 60 e de 97 a 149. Já as pessoas jurídicas podem apresentar propostas de compra para todos os lotes, segundo a Receita Federal.

As propostas para o leilão podem ser feitas online até as 20 horas do dia 21. A sessão está prevista para começar às 10 horas do dia 22, com a classificação e ordenação das propostas. A partir das 11 horas, os lances serão liberados.

Para participar como pessoa física, é preciso ser maior de 18 anos ou pessoa emancipada; ser inscrito no Cadastro de Pessoas Física (CPF); e ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Como pessoa jurídica, é necessário ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ); e o responsável da empresa ou seu procurador precisa ter selo de confiabilidade Prata, ou Ouro, no sistema de identidade digital do Governo Federal.

A Receita Federal avisa que, para participar, o interessado precisa seguir os seguintes passos:

– Acessar o Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), entre 6 e 21 de novembro, observando os horários estabelecidos pela Receita.

– Selecionar o edital do leilão em questão (número 0817600/04/2023).

– Escolher o lote em que se quer fazer o lance e clicar em “incluir proposta”;

– Aceitar os termos e condições apresentados pelo site da Receita;

– Incluir o valor proposto (que, necessariamente, deve ser maior do que o valor mínimo estabelecido pela Receita) e salvar.