Receita abre consulta ao 5º lote do Imposto de Renda nesta sexta (23)

Segundo o fisco, esse número representa 2,7% do total de declarações entregues. Oito em cada dez têm imposto a restituir

Cristiane Gercina

São Paulo, SP

A Receita Federal abrirá, a partir das 10h desta sexta-feira (23), a consulta ao quinto e último lote do Imposto de Renda 2022. Serão beneficiados 1,220 milhão de contribuintes que entregaram a declaração nos dois últimos dias do prazo final ou saíram da malha fina.

As restituições terão correção de 4,22% com base na taxa básica de juros da economia, a Selic. Ao todo, serão pagos R$ 1,9 bilhão por meio de depósito bancário ou Pix. O crédito será feito na sexta-feira (30).

Desse total, R$ 221,1 milhões serão liberados a quem se enquadra nas regras de prioridade legal, sendo 5.201 contribuintes idosos acima de 80 anos, 36.492 entre 60 e 79 anos, 4.247 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e 15.378 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Foram contemplados ainda 1.159.183 contribuintes não prioritários.

A consulta pode ser feita no site receita.fazenda.gov.br, no aplicativo Meu Imposto de Renda para celular ou tablet ou no Portal e-CAC, que é o Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal.

No site da Receita, o cidadão deve informar CPF, data de nascimento e demais dados solicitados. No e-CAC, é possível saber mais detalhes sobre a declaração. Para essa consulta, no entanto, é necessário informar a senha do gov.br.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SAIBA FAZER A CONSULTA PELO SITE DA RECEITA

1 – Acesse o site www.receita.economia.gov.br

2 – Clique em “Imposto de Renda”

3 – Na página seguinte, vá em “Consulta a Restituição”

4 – Em “Etapas para a realização deste serviço”, clique em “Consultar Restituição IRPF”

5 – Informe CPF, data de nascimento, caracteres que estão na tela e vá em “Consultar”

6 – Em seguida, aparecerão as informações sobre sua restituição

SAIBA FAZER A CONSULTA PELO E-CAC

1 – Acesse o Portal e-CAC e vá em “Entrar com gov.br”

2 – Na página seguinte, informe o CPF e vá em “Continuar”

3 – Depois, digite a senha e vá em “Entrar”

4 – Em “Serviços em destaque”, vá em “Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)”

5 – No topo da página seguinte deve estar escrito “Declaração em Fila de Restituição”

6 – Se a restituição entrar neste lote, quando a consulta começar haverá a informação de que o pagamento foi liberado e será feito no dia 30

VEJA OS PRINCIPAIS MOTIVOS QUE LEVARAM À MALHA FINA DO IR 2022

A Receita Federal divulgou também a quantidade de contribuintes que caíram na malha fina do IR 2022. Do total de 38,2 milhões de declarações recebidas neste ano, 1,032 milhão de documentos foram retidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o fisco, esse número representa 2,7% do total de declarações entregues. Oito em cada dez têm imposto a restituir, somando 811.782 documentos; 198.541 têm de pagar IR; e 21.956 estão com saldo zero.

Os principais motivos de malha fina são: