Quilombolas mantêm viva as tradições do São João em Minas

Durante a virada do dia 23 de junho para o dia 24 de junho, exatamente a meia noite é comemorado o dia de um santo com uma das maiores devoções do Brasil, estamos falando de São João. Com a precisão de um relógio Suíço, uma mulher reza na comunidade Quilombola de Mato do Ticão, em Jaboticatubas, Minas Gerais, Brasil.

Como manda a tradição, as brasas da fogueira já foram espalhadas e o costume religioso de caminhar descalço sobre o braseiro vai começar.

FOTO: DOUGLAS MAGNO / AFP

O caminhar descalço sobre uma cama de brasas chama a atenção de toda a comunidade, que além da prova de fé se delicia com uma canjica de receita passada de mãe pra filha à décadas. A comilança farta é tradicional durante os folguedos juninos.

FOTO: DOUGLAS MAGNO / AFP

Conheça uma tradição junina em comunidade quilombola pelas lentes do reporter fotográfico, Douglas Magno, da Agência France Press: