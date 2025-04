Quatro são presos após roubo e perseguição na Mooca, em SP

ALEXANDRE BARRETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Três homens e uma mulher foram presos em flagrante na madrugada desta terça-feira (8) sob suspeita de invadir uma casa na rua Conselheiro João Alfredo, na Mooca (zona leste de São Paulo). Durante a ação, os moradores foram ameaçados pela quadrilha.

O carro usado no crime foi encontrado por policiais civis da 2ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco), que já investigava o grupo.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) afirma que os suspeitos tentaram fugir em dois carros. Durante a perseguição, teriam jogado o veículo contra os policiais. Houve colisão e troca de tiros. Dois homens correram após o impacto.

Um deles foi baleado e morreu no local. O outro foi preso logo depois. A mulher foi atingida, levada ao Hospital Vila Alpina e permaneceu sob escolta policial.

Segundo a SSP, os policiais agiram em legítima defesa após serem atacados com o carro dos suspeitos. O caso foi registrado no 16º Distrito Policial, na Vila Clementino, com apoio do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

A quadrilha vai responder por suspeita de roubo, extorsão, tentativa de homicídio e morte em decorrência de intervenção policial. A identidade dos suspeitos não foi divulgada.