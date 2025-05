Quatro adolescentes são apreendidos em operação contra rede de crimes de ódio na internet

ALÉXIA SOUSA

FOLHAPRESS

Quatro adolescentes foram apreendidos nesta quarta-feira (14) numa operação coordenada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro contra uma organização criminosa voltadas à prática de crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes no país.

Os mandados de internação provisória foram cumpridos em cinco estados: Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Segundo as investigações, os jovens apreendidos são suspeitos de integrar uma rede de crimes de ódio na internet.

A ação faz parte da segunda fase da Operação Adolescência Segura, que mira um grupo que, segundo os investigadores, se organiza virtualmente em plataformas como o Discord para promover desafios e competições envolvendo crimes graves, como tentativa de homicídio, incitação ao suicídio, apologia ao nazismo e divulgação de pornografia infantil.

Procurado, o Discord não respondeu até a publicação deste texto.

As investigações começaram em fevereiro, após um ataque com coquetéis molotov contra um morador de rua na zona oeste do Rio, transmitido ao vivo pela internet. A vítima teve 70% do corpo queimado por um adolescente, enquanto outro jovem filmava o ataque para cerca de 220 pessoas online em um servidor do Discord.

A partir dali, a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima chegou a adolescentes de diferentes estados que participavam ativamente da rede.

Além da violência explícita, os integrantes também são suspeitos de manipular psicologicamente e aliciar crianças e adolescentes em idade escolar, induzindo práticas de automutilação e atos violentos.

Em alguns casos, há relatos de roubo de dados e imagens das vítimas, usados para ameaças e chantagens.

Segundo os agentes, os integrantes do grupo, mesmo usando plataformas criptografadas, encerraram e abriram servidores para tentar despistar a Polícia Civil. A partir da perícia realizada em materiais apreendidos na primeira fase, do monitoramento e do cruzamento de dados, foi possível deflagrar a ação desta quarta.

Na primeira fase da operação realizada em abril, dois homens foram presos e 7 adolescentes apreendidos.

De acordo com a Polícia Civil, a corporação dará continuidade aos trabalhos de inteligência para identificar outros integrantes da organização criminosa.

A operação desta quarta-feira, que mobiliza cerca de 60 policiais civis, teve apoio das policiais civis desses estados e do Ciberlab (Laboratório de Operações Cibernéticas) do Ministério da Justiça.