Quadrilha de Minas Gerais transportava drogas dentro de caixões, diz PF

Em um caixão transportado pelo veículo foram encontrados 50 kg de crack, e uma pessoa foi presa

LEONARDO AUGUSTO

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS)

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta (6) em Minas Gerais uma operação contra uma quadrilha especializada em transportar drogas em caixões e carros fúnebres para o interior do estado e outras partes do país. As investigações apontam movimentação financeira de R$ 350 milhões.

Sete pessoas foram presas. Também foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de Belo Horizonte, Governador Valadares, São Joaquim de Bicas, Rio Manso e Pouso Alegre. Houve ainda o bloqueio de 24 contas bancárias.

Batizada de Ataúde, a operação foi montada a partir de apreensões de drogas no ano passado. No dia 10 de novembro, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) abordou um carro funerário em Vargem (SP), de empresa sediada em Minas Gerais. Em um caixão transportado pelo veículo foram encontrados 50 kg de crack, e uma pessoa foi presa.

Já em 30 de maio deste ano, quatro pessoas foram presas durante abordagem da Polícia Militar em Governador Valadares por transportar 27 kg de crack dentro de um carro funerário. Segundo a PF, a droga era destinada ao comércio local.

As investigações apontam que o chefe da quadrilha comandava o esquema de dentro de um presídio.

A corporação afirma ainda que uma apreensão feita em novembro de 2020 -esta sem a utilização de veículos funerários ou caixões- também tem relação com o grupo. Na ocasião, 10 kg de pasta base de cocaína e 48,5 kg de crack foram apreendidos em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro.