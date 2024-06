Quadrilha aplica golpe do FGTS contra jogadores de futebol no Brasil

A Polícia Federal revelou que a quadrilha responsável pelo golpe do FGTS contra jogadores de futebol no Brasil fez mais vítimas além do peruano Paolo Guerrero, ex-jogador de Corinthians, Flamengo e Internacional. Pelo menos outros cinco atletas foram alvo do grupo, que opera desde 2014.

Paolo Guerrero foi a primeira vítima conhecida do esquema, mas a PF descobriu que os jogadores Ramires, João Rojas, Maikon Leite, Elano e Christian Cueva também sofreram desfalques milionários.

Investigações da Operação Fake Agents mostraram que Guerrero teve cerca de R$ 2,3 milhões desviados de seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para uma conta aberta ilegalmente em seu nome em um banco privado.

O golpe envolve a identificação de atletas que se desligaram de seus clubes. Em seguida, utilizando documentos e assinaturas falsos, os criminosos acessam os dados do FGTS, abrem uma nova conta em nome do jogador e transferem os valores para contas de terceiros.