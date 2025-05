Promotoria investiga vazamento de corante que deixou patos, gansos e capivaras azuis em SP

FÁBIO PESCARINI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito civil para apurar o vazamento de corante azul que atingiu o lago do Parque Botânico Tulipas Professor Aziz Ab’Saber, em Jundiaí (a 58 km de São Paulo) e se espalhou para o rio Jundiaí, que deságua em vizinhas, como Itupeva, Salto e Indaiatuba.

A carga do produto químico estava em um caminhão que na terça-feira (13) bateu em um poste próximo ao parque e se espalhou quando a carroceria tombou. Patos que nadavam no local ficaram azuis. Gansos e capivaras também foram atingidos pela coloração. Ao menos cem peixes morreram.

Segundo a Prefeitura de Jundiaí, devido à grande quantidade derramada, o produto escoou até uma boca de lobo localizada a cerca de 50 metros do local do impacto. Ela tem ligação direta com o córrego do Jardim das Tulipas, que atravessa o parque do bairro e deságua no rio Jundiaí.

Entre as diligências determinadas pela promotora Maria Isabel El Maerrawi, da 9ª Promotoria de Justiça Cível de Jundiaí, está o pedido de informações à Polícia Militar sobre o boletim de ocorrência relativo ao acidente envolvendo caminhão carregado com a substância.

Ao município de Jundiaí e à Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), a Promotoria requereu relatório de vistoria e dados quanto à razão da vulnerabilidade do córrego das Tulipas, já atingido em ocorrências anteriores.

Em nota, o Ministério Publico diz que esclarecimentos a respeito dos responsáveis pelo dano ambiental e também das características químicas do corante também foram solicitados. O prazo estabelecido para o envio das informações é de cinco dias.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o motorista, de 49 anos, relatou que havia estacionado o veículo em uma via com declive, quando o caminhão começou a descer sozinho e acabou colidindo contra o poste.

O caso foi registrado como causar poluição de qualquer natureza no plantão do 1º Distrito Policial de Jundiaí.

Nesta quinta-feira (15), técnicos da Cetesb percorreram o rio Jundiaí e fizeram nova vistoria nos municípios de Itupeva e Indaiatuba.

Segundo o órgão ambiental foi constatada a degradação natural do corante lançado, que é orgânico e fotossensível, com redução da coloração azul já perceptível na saída de Itupeva. Não há indícios de impacto em Indaiatuba.

O monitoramento seguirá nesta sexta-feira (16). Ainda não foi informado sobre se a empresa responsável pelo caminhão será punida.

“No lago afetado, a galeria pluvial já foi limpa e o processo de lavagem da água segue em andamento, com redução gradual da coloração azul”, diz a Cetesb.

Questionada sobre ações adotadas pelo município, a Prefeitura de Jundiaí não respondeu até a publicação deste texto. Entretanto, caminhões-pipa têm despejado água de reúso para diluir o corante e não há riscos ao abastecimento.

Patos e gansos foram resgatados e levados para a Associação Mata Ciliar, organização que cuida de animais silvestres. Até esta quinta-feira os técnicos ainda não haviam conseguido capturar as capivaras do parque, que também estão com coloração azul.