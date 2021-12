Professor da USP que estava sumido por 3 dias é achado morto em MG

O último contato ocorreu na quinta (16) e por volta das 12h45, câmeras de uma praça de pedágio registraram a passagem do veículo da vítima

O professor Leonardo Guimarães Garcia, de 47 anos, docente da USP de Ribeirão Preto e que estava desaparecido desde o dia 16, foi encontrado morto neste domingo (19), dentro de um carro que saiu da pista e caiu em uma vala na BR 153, em Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, Leonardo estava em Anápolis (GO), sua cidade natal, e voltava para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, quando perdeu o contato com a família na região de Itumbiara (GO).

O último contato com os familiares ocorreu na quinta-feira (16), sendo que por volta das 12h45 do mesmo dia, câmeras de uma praça de pedágio na cidade de Itumbiara registraram a passagem do veículo da vítima, um Fox (Volkswagem) pelo local.

Há três dias sem notícias do professor, a família chegou a usar drones para tentar localizá-lo. Uma grande operação de busca foi montada envolvendo militares de Goiás e Minas Gerais até que o corpo foi encontrado por volta das 11h16 deste domingo, por uma guarnição do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, a vítima estava politraumatizada no interior do veículo às margens da pista em um local conhecido como região da moeda no município de Canápolis (MG), próximo ao quilômetro 47 da BR 153.

Pela dinâmica observada no local, os bombeiros acreditam que o carro tenha atravessado a pista contrária e caído em uma ribanceira de aproximadamente 12 metros de profundidade. Parte do carro estava dentro de um córrego. A vegetação, bastante fechada, não permitiu que o veículo fosse visto por quem passava pela rodovia. Garcia será enterrado em Anápolis. As causas do acidente serão investigadas.