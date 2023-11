Produção industrial avança só 0,1% em setembro

A expansão de 5,6% registrada pela indústria extrativa foi determinante para manter a média industrial em território positivo no mês

Dados divulgados ontem pelo IBGE mostram estagnação da indústria. A produção industrial registrou avanço de apenas 0,1% em setembro, na comparação com agosto, e de 0,6% em relação ao mesmo período de 2022. Já no acumulado do ano até setembro, o IBGE apurou queda de 0,2%.

Das 25 atividades pesquisadas, 20 fecharam com queda de produção em setembro. A expansão de 5,6% registrada pela indústria extrativa foi determinante para manter a média industrial em território positivo no mês, mas o segmento vinha de uma perda acumulada justamente de 5,6% nos dois meses anteriores.

“Por mais que o setor industrial avance pelo segundo mês seguido, ele praticamente não altera o patamar no qual encerrou o ano passado”, disse André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE. “Dá ideia ainda de um setor industrial com menor dinamismo, estabilizado em determinado patamar.”

Estadão Conteúdo