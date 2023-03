Procurados internacionais são deportados dos EUA e presos em Confins/MG

O Núcleo de Cooperação Internacional/Interpol da Polícia Federal em Minas Gerais fez publicar as respectivas Difusões Vermelhas

A Polícia Federal, representante da Interpol em Minas Gerais, prendeu na noite de sexta-feira, (10/1), dois brasileiros, procurados internacionais, que chegaram em voo de deportados dos Estados Unidos (EUA).

Um dos presos, com 38 anos de idade, foi condenado a pena de 3 anos e quatro meses de reclusão pelo Juízo de Itambacuri. Em 2010, o foragido se apropriou do cartão da sogra e efetuou saques na conta bancária dela.

O outro preso, hoje com 57 anos, natural de Itabirinha de Mantena, foi condenado a dois anos e seis meses de reclusão pela Justiça Mineira de Governador Valadares. Ele havia utilizado passaporte brasileiro contendo visto consular norte-americano falso.

O Núcleo de Cooperação Internacional/Interpol da Polícia Federal em Minas Gerais fez publicar as respectivas Difusões Vermelhas, incluindo seus nomes na lista de captura internacional da Interpol.

Ambos foram detidos em solo americano pela ICE – U.S. Immigration and Customs Enforcement, que é a autoridade de Imigração dos EUA, por estarem em desacordo com as normas migratórias daquele país.

Os dois foram presos ao chegarem em território brasileiro na noite de ontem. Após exame de corpo de delito, foram conduzidos para o Complexo Penitenciário Nelson Hungria, onde ficarão à disposição da Justiça.

Com informações da Polícia Federal