Principal suspeito da morte de Jeff Machado é preso

Foi preso hoje Bruno de Souza Rodrigues, principal suspeito de matar o ator Jeff Machado. Ele, que era considerado foragido desde 1º de junho, quando teve a prisão decretada, estava escondido em um prédio no Morro do Vidigal, Zona Sul do Rio de Janeiro, e foi encontrado pela Polícia Militar (PMRJ).

Jeander Vinícius da Silva Braga, outro suspeito de cometer o crime, foi detido no dia 2 de junho, também no Rio de Janeiro.

De acordo com a investigação, o ator foi morto no final de janeiro, mas seu desaparecimento foi registrado no dia 4 de fevereiro. O corpo de Jeff Machado foi encontrado apenas no dia 22 de maio, dentro de um baú, enterrado e concretado a dois metros de profundidade no quintal de uma casa na Zona Oeste do RJ.

A suspeita é de que Bruno tenha planejado o assassinato de Jeff com a ajuda de Jeander, um garoto de programa. Os dois estão sendo indiciados pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

Eles confessaram a ocultação do corpo, porém, atribuem o assassinato a um terceiro homem, chamado Marcelo. Essa versão foi descartada pela polícia.

Bruno trabalhava na Globo, mas foi demitido pela emissora carioca em 2018. A principal linha de investigação da polícia é de que Jeff tenha sido enganado por ele com a promessa de ganhar um papel em uma novela. O suspeito estava com as chaves da casa e do carro do ator, além de cartões de crédito que foram utilizados.