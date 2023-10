Primeiro avião da FAB com resgatados deve chegar hoje a Brasília

O avião, modelo KC-30, com capacidade para transportar até 238 passageiros, decolou de Tel-Aviv ontem às 12 horas (horário de Brasília)

A primeira aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) para a retirada de brasileiros de Israel deve pousar na madrugada de hoje em Brasília com os primeiros resgatados. O avião, modelo KC-30, com capacidade para transportar até 238 passageiros, decolou de Tel-Aviv ontem às 12 horas (horário de Brasília).

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, cerca de 1,7 mil brasileiros em Israel manifestaram o interesse em repatriação. Outras cinco aeronaves serão enviadas para resgatar os que continuam no país – a maioria, turistas.

Israel autorizou o envio de dois aviões do Brasil para o resgate A aeronave da FAB já estava em Roma quando a autorização foi concedida, depois de sair do Rio Grande do Norte, no domingo.

O KC-30 é a maior aeronave da FAB e consegue voar uma distância de 14,5 mil quilômetros. Segundo a FAB, outros dois aviões deste modelo serão utilizados na missão em Israel, além de dois KC-390 e dois VC-2. Os candidatos à repatriação devem seguir critérios de prioridade. Em um primeiro momento, residentes no Brasil sem passagem aérea terão prioridade para embarcar.

Estadão Conteúdo