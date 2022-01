PRF apreende 600 mil maços de cigarros contrabandeados

A mercadoria foi encontrada em dois caminhões que estavam em comboio, “trafegando em velocidade incompatível com a rodovia”

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta segunda-feira (10), cerca de 600 mil maços de cigarros contrabandeados, transportados em 1,2 mil caixas, no Piauí. A carga, segundo os investigadores, custa cerca de R$ 2 milhões. Esta é a maior apreensão de cigarros contrabandeados dos últimos dois anos pela PRF no estado.

A mercadoria foi encontrada em dois caminhões que estavam em comboio, “trafegando em velocidade incompatível com a rodovia, saindo da BR-343 sentido Batalha (PI)”, informou em nota a PRF. Uma equipe de policiais então fez a abordagem do primeiro veículo.

Os policiais perceberam nervosismo no motorista, que logo em seguida desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma tentativa de fuga. Ao perceber a tentativa de abordagem do primeiro veículo, o condutor do segundo veículo também tentou fugir aumentando consideravelmente a velocidade e desobedecendo diversas ordens de parada.

“Durante o acompanhamento tático, os motoristas dos veículos fizeram diversas manobras perigosas, como, transitar pela contramão, movimentos de zigue-zague, dentre outros, que colocaram em risco outros condutores. Após mais alguns quilômetros, o condutor do caminhão da frente realizou uma frenagem brusca e perigosa, desembarcou do caminhão e saiu correndo em direção ao matagal. Junto dele também desceu um passageiro”, diz a nota da PRF.

Estratégia similar foi adotada pelo condutor do outro veículo. A PRF então solicitou apoio da Polícia Militar de Batalha para dar início às buscas na região visando a captura dos suspeitos, que até o momento não foram encontrados.

As informações são da Agência Brasil