Presidente da Caixa critica juros a 13,75%

Segundo Serrano, os bancos concorrentes têm vantagem nesse cenário de juros altos por investirem no mercado financeiro

A presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano, criticou a alta dos juros mantida pelo BC (Banco Central). Em entrevista ao jornal O Globo, publicada nesta terça-feira (14), a economista afirmou que a taxa Selic a 13,75% ao ano “traz um problema ainda maior para a Caixa”.

Segundo Serrano, os bancos concorrentes têm vantagem nesse cenário de juros altos por investirem no mercado financeiro.

Questionada se endossava as críticas do presidente Luís Inácio Lula da Silva à alta da Selic, Serrano disse que a taxa está “muito alta” e lembrou que uma das funções do BC é olhar para a geração de empregos.

Caixa enfrenta problemas em operações e tem restrições por conta do orçamento. “Encontramos um banco desestruturado, com sérios problemas em tecnologia, falta de investimentos”, disse.

Apesar disso, a presidente afirmou que a Caixa não tem problemas de liquidez, mas contará com limites de operações por conta do menor resultado e da maior necessidade de investimento em algumas áreas.

Taxa de juros visa bem-estar social, diz presidente do BC

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse ontem, durante o programa Roda Vida (TV Cultura), que a instituição foca no bem-estar social ao explicar por que a taxa de 13,75%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PT apoiou convite a presidente do BC. Na semana passada, líderes petistas na Câmara decidiram apoiar um convite para que Campos Neto vá ao Congresso explicar a política de juros da instituição, em meio à escalada das críticas de Lula à atuação da autoridade monetária.

O pedido foi apresentado pelo líder do PSOL na Câmara, Guilherme Boulos (SP).