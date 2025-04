Prefeitura de Socorro (SP) investiga troca de criança de 1 ano e 9 meses em creche municipal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Prefeitura Municipal de Estância de Socorro, cidade do interior paulista a cerca de 495 quilômetros de São Paulo, vai investigar a troca de duas crianças em uma das suas creches municipais e se houve falha de segurança com a entrega do aluno a uma outra pessoa que não a sua responsável legal.

Na última quarta-feira (16), um pai teria ido buscar seu filho de 1 ano e 9 meses na creche, no bairro Jardim Araújo, quando notou uma movimentação atípica no estabelecimento.

De acordo com a direção da creche, o menino foi entregue a uma babá que confundiu a criança com a da família que deveria cuidar, e ela foi embora com a criança errada.

Segundo relatou o pai ao programa EPTV1, da Rede Globo, ele viu que a diretora da escola saiu da creche em seu carro particular e, alguns minutos depois, retornou com a criança. Ele diz que ela voltou como se nada tivesse acontecido e, quando perguntada, teria admitido o erro.

A babá tinha apenas 16 anos e se confundiu com o bebê de 1 ano e 4 meses que deveria buscar porque ela não havia visto o menino direito ainda.

A mãe relatou que ficou desesperada porque não sabia quem era a pessoa que pegou o filho dela e que só ficou sabendo depois do ocorrido, ninguém ligou para ela para informá-la da saída do seu filho do estabelecimento.

A família pretende registrar um boletim de ocorrência na próxima terça-feira (22) e instaurar também um processo na Corregedoria da Educação.

A mãe da outra criança -que havia contratado a babá- contou que a jovem havia visto o seu filho de noite e ele estava debaixo da coberta. Ela informa ainda que passou todos os documentos da babá à escola para que ela pudesse ser cadastrada como a pessoa responsável por retirar o aluno. No entanto, quando o seu filho não foi entregue à pessoa certa, não recebeu nenhum contato da creche.

Em nota, a prefeitura de Socorro disse que acompanha o caso com total responsabilidade e transparência e que será instaurado um “processo administrativo na modalidade de sindicância para devida apuração dos fatos”. “Todos os envolvidos serão ouvidos, com o objetivo de identificar eventuais infrações administrativas e os responsáveis. O prefeito já convocou a Secretaria dos Negócios Jurídicos e a Secretaria de Educação para elaboração de estratégias legais que garantam ainda mais segurança e amparo nas unidades escolares, reforçando o compromisso da gestão com a proteção das crianças e a tranquilidade das famílias”, completa a nota.

As duas famílias informaram, contudo, que houve quebra de confiança, e que vão retirar os seus filhos do estabelecimento.

A reportagem tentou contato com a direção da creche Profª Jandira Ferreira de Andrade, mas não teve resposta até a publicação deste texto.