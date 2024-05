Prefeito diz que Eldorado do Sul (RS) terá de ser evacuada totalmente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O prefeito de Eldorado do Sul, Ernani de Freitas (PDT), avisou nesta terça-feira (7) que a cidade de 40 mil habitantes está tomada pela água e que será necessário fazer a evacuação total.

Declaração foi feita em entrevista à rádio Guaíba. Freitas disse que a água alagou 100% do centro da cidade e citou as dificuldades que tem enfrentado, como a falta de energia elétrica e o aumento no número de saques. Ele contou que tem recebido apoio de outros prefeitos, que ofereceram ajuda para abrigar a população de Eldorado do Sul.

90 MORTOS

A Defesa Civil informou que subiu para 90 o número de mortos. A atualização é da manhã desta terça-feira (7).

Mais de 850 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas no estado. São 132 desaparecidos e 361 feridos, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual. Ao menos ficaram 155.741 desalojadas.

Dos 497 municípios gaúchos, 388 sofreram alguma consequência dos temporais. Na região metropolitana de Porto Alegre, a água deixou pessoas ilhadas e fechou hospitais em Canoas. O clima é de “zona de guerra”.

A previsão é de chuvas intensas em algumas áreas do Rio Grande do Sul nas próximas 24 horas. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta para tempestades entre hoje e amanhã. Pedro Osório, Bagé, Arroio Grande e outras cidades próximas à fronteira com Uruguai, devem ser afetadas. Também há risco de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, além de alagamentos.