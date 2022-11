Prédio desaba na Rocinha e bombeiros buscam por possível desaparecido

Um pedreiro estaria trabalhando no prédio no momento do desabamento. Há suspeita de que ele possa estar embaixo dos escombros

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um imóvel de três andares desabou na manhã desta quinta-feira (17) na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi acionado e as residências vizinhas foram esvaziadas por segurança, segundo a rádio CBN.

O desabamento ocorreu na Travessa da Luz, descida do Largo dos Boiadeiros, por volta das 8h.



Segundo a rádio, o filho de um pedreiro informou que o pai estaria trabalhando no prédio. Até então, a família não conseguiu contato com ele e há suspeita de que ele possa estar embaixo dos escombros. No entanto, o Corpo de Bombeiros ainda não confirmou a informação. Não há detalhes se tinham outras pessoas no edifício no momento do desmoronamento. As equipes conseguiram, por sua vez, resgatar com vida um gato e um cachorro que estariam no prédio.



O subprefeito da zona sul, Flávio Valle, informou que já notificou o prefeito Eduardo Paes (PSD) sobre o caso. “Acabei de ser informado do desabamento de uma casa na Travessa Luz, na Rocinha. As equipes da Subprefeitura já estão lá com os Bombeiros e por enquanto não temos nenhuma vítima. Estou em contato direto com os órgãos e com o prefeito Eduardo Paes para atualizações do incidente”, escreveu ele.



Ainda não há informações sobre o que teria ocasionado o desabamento.