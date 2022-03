Por segurança, equipe da Embaixada do Brasil vai sair de Kiev rumo a fronteira com a Polônia

Em nota divulgada na noite desta terça (1º), o Itamaraty não confirmou diretamente a informação, mas informou que abrirá postos de atendimento

A equipe da Embaixada do Brasil vai deixar Kiev após a piora na segurança na capital ucraniana causada pelo avanço das tropas russas.

Em nota divulgada na noite desta terça (1º), o Itamaraty não confirmou diretamente a informação, mas informou que abrirá postos de atendimento consular em Lviv, cidade ucraniana na fronteira com a Polônia, e em Chisinau, capital de Moldova.

Segundo o Itamaraty, por força da “deterioração da situação de segurança em Kiev, embaixadas de vários outros países têm igualmente estabelecido missões de apoio fora da capital da Ucrânia, sobretudo em Lviv”.

O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, já havia apontado a possibilidade de transferência da Embaixada em caso do agravamento da guerra nas proximidades da capital ucraniana.

“Os postos de atendimento em Lviv e Chisinau complementam as medidas já em curso de apoio aos brasileiros, de confecção de documentos de viagem e de retirada, ordenada e segura, de nacionais do território ucraniano”, diz a nota.

No comunicado, o Itamaraty explica que mesmo com a equipe fora de Kiev, a Embaixada poderá ser contatada pelo site, pela página do Facebook e pelo grupo criado no Telegram.