Policial federal é morto em emboscada em Salvador

Ainda de acordo com a pasta, outros quatro homens suspeitos de fazer parte do grupo criminoso morreram durante o confronto

Um policial federal e dois outros policiais morreram, nesta sexta-feira (15), no bairro de Valéria, em Salvador (BA). A Operação Fauda, deflagrada pela Polícia Federal (PF), foi alvo de uma emboscada no local.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado, o bairro fica às margens da BR-324 e da BA-528 e é disputado por facções por ser próximo a saídas da cidade. Desde agosto, a PF participa de operações na região como parte de um acordo de cooperação para reprimir a criminalidade no estado.

Ainda de acordo com a pasta, outros quatro homens suspeitos de fazer parte do grupo criminoso morreram durante o confronto. Um segundo policial federal e um civil ficaram feridos no tiroteio.

Segundo a Polícia Federal, a organização alvo da operação é envolvida com tráfico de drogas e armas, homicídios e roubos.

Nas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, lamentou o ocorrido e se solidarizou com as famílias. “Minha solidariedade aos policiais federais e estaduais atingidos por tiros na manhã de hoje na Bahia.”