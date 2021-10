Polícia prende quadrilha suspeita de assaltos a condomínios de luxo

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o grupo era investigado desde setembro deste ano após um furto a um condomínio

A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação na madrugada desta quarta-feira (27) para desarticular uma quadrilha suspeita de ser especializada em roubo a condomínios e luxo que agia em vários estados do Brasil e prendeu cinco pessoas.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o grupo era investigado desde setembro deste ano após um furto a um condomínio no bairro de Santa Paula, em São Caetano do Sul (ABC). A operação contou com equipes do Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) e do GOE (Grupo de Operações Especiais) da cidade de São Bernardo do Campo (ABC).

A prisão dos cinco jovens, cujas idades não foi informada pela secretaria, ocorreu na praça de pedágio da rodovia Presidente Dutra, que fica na altura de Pindamonhangaba (156 km de SP), no sentido São Paulo. A SSP disse que o grupo voltava do Rio de Janeiro. As informações das investigações da polícia paulista serão repassadas para agentes de outros estados onde o bando é suspeito de agir, segundo a secretaria.

CRIMINALIDADE

Dados da criminalidade computados pela pasta indicam alta expressiva do número de furtos nos nove primeiros meses deste a no em relação a igual período de 2020 no estado de São Paulo. Foram anotados 333.433 furtos em geral até setembro de 2021, frente a 289.850 em igual período de 2020, que teve 289.750 casos.

Em todo o estado, foram registrados 166.573 roubos em geral até o mês de setembro, numa alta de 1,43% em relação a igual período de 2020, que contou com 164.210 roubos. Já o roubo a bancos cai. Até agosto de 2020, haviam sido anotados 18 casos, número que caiu para 12 nos primeiros oito meses deste ano.