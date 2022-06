Polícia prende mulher apontada como gerente do tráfico do Jacarezinho, no Rio

Ela estava com um homem na avenida Atlântica, em Copacabana, na zona sul do Rio, quando foi abordada e detida pelos agentes

Policiais militares prenderam na madrugada desta quinta-feira (16) uma mulher apontada como gerente do tráfico de drogas da favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, segundo informações divulgadas pelo governo estadual.

A mulher, que não teve o nome confirmado, estava foragida do sistema penitenciário depois de não retornar do benefício de visita ao lar no Natal.

A presa tem anotações criminais por roubo, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A abordagem foi realizada por policiais que atuam na operação Copacabana Presente.

“Ao ser abordado, o casal ficou nervoso e, ao consultarem os dados de identidade, os agentes confirmaram que a mulher constava no portal dos procurados”, diz nota assinada pela Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro.

A mulher foi encaminhada para a 12ª DP, em Copacabana. Ela teria ficado distante do Jacarezinho nos últimos meses. Não foram informados detalhes sobre o homem que estava com ela.

Em maio do ano passado, o Jacarezinho foi palco de uma operação policial que terminou com 28 pessoas mortas. A comunidade é o bairro do Rio com o maior número de pessoas mortas em chacinas decorrentes de ação policial. Foram 112 mortes nos 19 massacres que ocorreram na favela entre 2007 e 2021, mostrou reportagem recente da Folha de S. Paulo.