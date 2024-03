Polícia Militar faz operação em comunidades da zona oeste do Rio

A operação policial, que visa restabelecer a ordem e a segurança pública, encontrou resistência logo em seu início, com barricadas incendiadas bloqueando acessos

A Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro iniciou uma operação nas comunidades de Vila Aliança e Senador Camará, localizadas em Bangu, zona oeste da cidade, em resposta a uma série de confrontos reportados desde a noite anterior. Essas áreas são conhecidas por serem palcos de intensas disputas entre facções criminosas, o que frequentemente coloca em risco a segurança e o bem-estar dos moradores locais.

Durante a noite de domingo para segunda-feira, a violência escalou a ponto de fechar a estrada do Taquaral, um indicativo da gravidade do conflito entre os grupos. A operação policial, que visa restabelecer a ordem e a segurança pública, encontrou resistência logo em seu início, com barricadas incendiadas bloqueando acessos.

Nas primeiras horas da operação, a PM conseguiu efetuar a prisão de um homem na comunidade Rebu, parte de Senador Camará, além de apreender um fuzil e um rádio transmissor. Esses itens são evidências da presença de armamento pesado e da organização dos criminosos na região.