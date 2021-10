Polícia investiga queda de helicóptero com cocaína no MS

Foram apreendidos 246 quilos da droga. Após a queda, o helicóptero pegou fogo

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (PCMS) investiga a queda de um helicóptero em uma fazenda em Ponta Porã-MS. O acidente ocorreu na quinta-feira (20). A aeronave estava carregada com grande quantidade de cocaína, segundo a corporação.

No local da queda, foram apreendidos 246 quilos de cocaína.

Após a queda, o helicóptero pegou fogo. Os destroços foram encaminhados para uma unidade da PCMS da região. Exames periciais e papiloscópicos foram requisitados para prosseguimento das investigações.

Caso no DF

No início de agosto deste ano, um helicóptero com cerca de 300 kg de cocaína caiu em Poconé, no Mato Grosso. A aeronave estava registrada no nome do papiloscopista Ronney José Barbosa, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

À época, o Ministério Público (MPDFT) abriu investigação para saber se Ronney tem ligação com a droga encontrada. O policial chegou a afirmar ao site G1 que havia vendido a aeronave, mas ela ainda está registrada no nome dele, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). As apurações estão em curso.