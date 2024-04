Polícia investiga morte de jovem após deixar sauna gay no centro de SP

ISABELLA MENON

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O publicitário Yuri Costa, 23, desapareceu na madrugada do último domingo (21) após ir à sauna gay e hotel Chilli, no centro de São Paulo. Nesta quarta (24), familiares do jovem reconheceram seu corpo no IML (Instituto Médico Legal).

Em um post divulgado nas redes sociais, o estabelecimento lamentou a morte de Yuri e confirmou que ele esteve no local na noite de domingo e saiu de lá às 4h25 de segunda (22).

“Estamos apurando todos os acontecimentos dentro do hotel e sem informação do que aconteceu depois que ele saiu das dependências do local”, diz a nota.

O boletim de ocorrência do caso afirma que Yuri foi encontrado na manhã de segunda-feira sem nenhum tipo de identificação na rua General Osório, na Santa Ifigênia, e levado de ambulância do Samu à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no centro da cidade, onde morreu.

A possível causa da morte é apontada como insuficiência de oxigênio no sangue (hipoxemia) e perda excessiva de sangue ou líquidos (choque hipovolêmico).

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) disse que o caso foi registrado como morte suspeita no 5º DP (Aclimação).

O desaparecimento de Yuri foi compartilhado no início da semana nas redes sociais, e amigos divulgaram um telefone para contato caso alguém tivesse notícias do jovem.

Dois amigos de Yuri disseram, sob condição de anonimato, que souberam que ele teria sido espancado após deixar a sauna, mas não há confirmação da suspeita.

Uma das colegas descreveu Yuri como uma pessoa carismática, que falava com todos.

A reportagem procurou a sauna Chilli para pedir informações sobre os fatos da noite de domingo, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. Após o post divulgado mais cedo, o estabelecimento excluiu o perfil que mantinha no Instagram.