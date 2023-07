Polícia identifica ao menos 3 haitianos entre trabalhadores mortos em explosão no PR

Entre os oito trabalhadores mortos na explosão desta quarta-feira (26) na cooperativa C.Vale, em Palotina (PR), ao menos três são haitianos e um é brasileiro

Catarina Scortecci

Curitiba, PR (Folhapress)

Entre os oito trabalhadores mortos na explosão desta quarta-feira (26) na cooperativa C.Vale, em Palotina (PR), ao menos três são haitianos e um é brasileiro. A informação é da Polícia Civil do Paraná.

Os haitianos foram identificados como Reginald Gefrard, 30, Jean Ronald Calix, 27, e Michelete Louis, 41. O brasileiro é Saulo da Rocha Batista, de 54 anos.

Os outros quatro corpos ainda não foram identificados oficialmente, mas a Polícia Científica afirma ter informações que indicam que eles também podem ser estrangeiros.

“A identificação foi feita a partir da coleta e confronto de digitais. A Polícia Civil segue realizando todas as diligências cabíveis a fim de identificar os demais corpos localizados”, diz a polícia em nota.

Uma pessoa segue desaparecida desde a explosão.

De acordo com a C.Vale, que é uma das maiores cooperativas da América Latina, o acidente ocorreu no final da tarde e atingiu quatro silos. Eles armazenavam 12 mil toneladas de soja e 40 mil toneladas de milho.

De acordo com equipes do Corpo de Bombeiros, as vítimas foram encontradas nos túneis ligados aos silos. Com a explosão, algumas das estruturas de concreto dos túneis foram afetadas e eles ficaram obstruídos.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do fato. Cinco peritos da Polícia Científica estão no local.

O presidente da C.Vale, Alfredo Lang, gravou um vídeo no qual afirma que “uma equipe técnica está trabalhando para apurar as causas deste acidente”.

No mesmo vídeo, ele diz que o episódio é um “marco triste para a história da C.Vale” e que “os esforços da cooperativa estão sendo direcionados para o auxílio das vítimas e de seus familiares”.

“Estamos consternados pela tragédia que feriu e tirou a vida de nossos trabalhadores”, afirma ele.

Além de oito mortes, 11 pessoas ficaram feridas e foram levadas a hospitais.

Uma das pessoas feridas foi transferida ainda na noite de quarta para o Hospital Evangélico em Curitiba com um avião que realiza o serviço de transporte aeromédico no Estado.

Os corpos foram tirados dos escombros até a madrugada. Na manhã desta quinta-feira (27), os trabalhos do Corpo de Bombeiros ficaram concentrados na retirada dos grãos de milho do silo 3 para que as equipes possam chegar até a última vítima.

“A retirada do milho é realizada de maneira mecânica de forma lenta e gradual e não será interrompida até o encerramento da operação”, diz nota do Corpo de Bombeiros.

REPERCUSSÃO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou em uma rede social sobre o acidente. “Gostaria de manifestar meus sentimentos e minha solidariedade aos trabalhadores e seus familiares, bem como a disposição do governo federal para auxiliar no que for necessário”, afirma ele.

O governo do Paraná decretou luto oficial de três dias. O governador Ratinho Junior (PSD) está em viagem oficial aos Estados Unidos e lamentou o episódio. “O povo do Paraná é solidário aos familiares e amigos dessas vítimas que partiram enquanto estavam trabalhando”, afirma ele.

O governador em exercício, Darci Piana, se deslocou para Palotina nesta quinta.

A Frente Parlamentar da Agropecuária, da Câmara dos Deputados, também divulgou uma nota de pesar. “Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com as famílias das vítimas e com todos os colaboradores que foram vítimas desta terrível ocorrência”, diz trecho.