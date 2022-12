Polícia Federal prende PM e mais 3 em operação contra atos golpistas em RO

Alguns dos envolvidos que possuíam licença de CAC tiveram sua autorização suspensa e o respectivo armamento e munições foram recolhidos

Wanderley Preite Sobrinho

São Paulo-SP

A Polícia Federal prendeu neste sábado (17) um policial militar da reserva e mais três suspeitos de “associação criminosa” para organizar atos golpistas em Rondônia após vitória presidencial de Lula.

O que aconteceu?

– A PF e o Ministério Público miram uma organização em Colorado Oeste

– Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e quatro de prisão

– Foi suspenso o direito ao porte e posse de arma aos investigados”

Alguns dos envolvidos que possuíam licença de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) tiveram sua autorização suspensa e o respectivo armamento e munições foram recolhidos”, diz a PF. O PM, empresários e produtores rurais “coagiram cidadãos a aderiram aos protestos”, segundo a PF.

Os 50 policiais que participaram da operação de hoje apreenderam: nove armas, seis aparelhos telefônicos e 300 munições de diferentes calibres “O material arrecadado será analisado para identificar outros envolvidos, sobretudo, possíveis financiadores do grupo criminoso”, diz a Polícia Federal.

A Operação Eleutéria começou após depoimento de comerciantes, caminhoneiros e autônomos “que foram constrangidos pelos líderes da manifestação realizada na cidade por pessoas inconformadas com o resultado da eleição”, diz a PF. Enquanto algumas “pessoas foram obrigadas a fechar o comércio como forma de apoio à manifestação”, outras “não puderam abastecer seus veículos livremente” porque o “grupo impediu a passagem de caminhões tanques na cidade” e limitou “a quantidade de combustível por pessoa”.

“Foi constatado que comerciantes foram obrigados a demonstrar apoio à manifestação”, diz a PF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outros abusos:

– Coação a servidor que foi à manifestação averiguar irregularidades

– A população local foi cerceada do acesso a bens de consumo essenciais Estudantes tiveram prejudicado o seu acesso às escolas

Somados, os seguintes crimes podem resultar em até 16 anos de reclusão:

– Associação criminosa

– Constrangimento ilegal

– Coação no curso do processo

– Crimes contra a relação de consumo e contra a atuação do MP

O nome da operação Eleutéria se refere à deusa grega da Liberdade, em alusão “ao clamor popular de comerciantes, motoristas, empresários e cidadãos do município que vieram até as autoridades suplicar pela garantia da sua liberdade”, conclui a PF.