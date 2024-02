Polícia Federal faz operação contra servidor da própria corporação suspeito de assédio

A investigação teve início em janeiro deste ano, depois do recebimento de denúncias de atos importunação realizados contra funcionárias

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (29), a Operação Me Too, com o objetivo de apurar denúncias de crimes de assédio e importunação sexual que teriam acontecido nas dependências da corporação, em Brasília. Até o momento, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão na capital.

A investigação teve início em janeiro deste ano, depois do recebimento de denúncias de atos importunação realizados contra funcionárias terceirizadas da PF. As apurações que se seguiram embasaram, segundo informações da PF, os pedidos de busca e apreensão e afastamento preventivo do servidor envolvido.

O investigado poderá responder pelos crimes previstos de importunação e assédio sexual, ambos previstos no Código Penal Brasileiro, a depender da evolução das investigações.