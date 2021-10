Polícia Federal apreende cinco toneladas de cocaína em porto do Rio de Janeiro

Essa é a maior carga já registrada no estado. As investigações seguem com o objetivo de identificar os responsáveis pelo cometimento do crime

A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, apreendeu 4,3 toneladas de cocaína na noite desta terça-feira (5). A grande quantidade de drogas estava escondida em caixas de sabão em pó, no interior de um contêiner, no Porto do Rio de Janeiro. O destino seria Moçambique, na África.

Pouco depois, uma outra equipe da PF localizou outro contêiner, com aproximadamente mais 700 kg de cocaína. Com o apoio de cães farejadores, a droga também foi encontrada em outras caixas de sabão em pó.

Essa é a maior carga já registrada no estado. Ela foi encaminhada à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, para formalização da apreensão. As investigações seguem por meio de um inquérito policial instaurado pela PF, com o objetivo de identificar os responsáveis pelo cometimento do crime.

Missão Redentor

Estabelecida no Centro Integrado de Investigações e Operações de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, foi criada na Superintendência Regional da PF no Rio, em julho/2021. Ela conta com um grupo de policiais especializados na área de inteligência no combate às organizações criminosas voltadas ao tráfico de drogas e armas, corrupção e crimes ambientais.