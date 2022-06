Polícia faz nova operação na cracolândia no centro de São Paulo

Após deixarem a praça Princesa Isabel, o fluxo chegou a se concentrar na rua Doutor Frederico Steidel, no outro lado da avenida São João

A Polícia Civil deflagrou nova operação na cracolândia, no centro de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (2). Os policiais tentam acabar com a aglomeração de usuários de drogas e traficantes na esquina da rua Helvétia com a avenida São João.

A Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana também participam da operação, coordenada pela 1ª Delegacia Seccional (Centro).

Após a chegada da corporação, por volta das 16h30, os frequentadores correram em direção às outras vias, como a Barão de Campinas e a própria avenida São João.

Desde a megaoperação que retirou usuários da praça Princesa Isabel, no último dia 11, os policiais tentam dispersar o fluxo.

Após deixarem a praça Princesa Isabel, o fluxo chegou a se concentrar na rua Doutor Frederico Steidel, no outro lado da avenida São João, mas firmou presença na própria Helvétia.