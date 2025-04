Polícia encontra artes sacras furtadas de igrejas em chácara de Cotia (SP)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A polícia encontrou artes sacras furtadas de igrejas na capital paulista e na Grande São Paulo em uma chácara em Cotia, na região metropolitana, em uma ação na manhã desta quarta-feira (9).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do estado, policiais civis do 1º Distrito Policial, na Sé, foram ao local para cumprir um mandado de busca e apreensão. O achado desta quarta foi um desdobramento de uma operação realizada em 26 de fevereiro, quando policiais acharam peças semelhantes em um apartamento no bairro da Consolação.

Na época, a polícia havia ido à residência do homem que também é apontado como suspeito na ação desta quarta. Segundo nota da SSP de fevereiro, ele trabalha na reforma e na construção de altares.

Ele teria usado a função para conseguir furtar os objetos. À TV Globo, o delegado Maurício Druziani afirmou, nesta quarta, que o homem, que não teve o nome divulgado, nega a autoria de crimes, mas não aponta a origem das obras.

Em fevereiro, ele havia sido flagrado em câmera de segurança da paróquia da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, na região central de São Paulo. Nas imagens, ele entra em uma sala da igreja de mãos vazias e sai carregando objetos cobertos por um pano. Na sequência, ele os coloca no porta-malas do carro.

Algumas peças já haviam sido restituídas na tarde desta quarta-feira, segundo o delegado, e a polícia vai continuar a investigar o caso.