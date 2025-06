Polícia do Rio encontra em SP jornalista britânica que estava desaparecida

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou em São Paulo a jornalista britânica Charlotte Alice Peet, 32. Ela era considerada desaparecida desde 8 de fevereiro.



Charlotte é jornalista freelancer e faz reportagens do Brasil para veículos como Al Jazeera, The Telegraph, The Evening Standard, The Times e The Independent.



Ela foi localizada em 27 de março em um hostel nos Jardins pela DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros) do Rio de Janeiro, com o apoio da Polícia Civil de São Paulo.



“Ela, que havia retornado a São Paulo desde 28 de fevereiro, manifestou desejo de não manter contato com familiares. Diante disso, a investigação do desaparecimento foi concluída”, afirmou a Polícia Civil fluminense.



Uma amiga americana, responsável pelo registro do desaparecimento na delegacia na Deat (Delegacia de Atendimento ao Turista), no Rio de Janeiro, relatou à polícia que conheceu Charlotte há dois anos, enquanto a britânica trabalhava como jornalista na cidade.



Charlotte passou uma temporada em Londres e retornou ao Brasil em novembro de 2024. Desde então, as duas chegaram a se encontrar uma vez em Santa Teresa, na região central do Rio.



No dia 8 de fevereiro, segundo o relato da amiga, Charlotte entrou em contato com a amiga via WhatsApp e informou que estava em São Paulo. Ela mencionou que planejava seguir para o Rio e precisava de um lugar para ficar. No entanto, a amiga respondeu que sua casa estava lotada e não poderia hospedá-la.



Dias depois, a família de Charlotte procurou a amiga dizendo que havia perdido contato com a jornalista.



No final de fevereiro, a Polícia Civil do Rio obteve imagens da jornalista. Nos vídeos, ela era vista se hospedando em um hostel na comunidade Dona Marta, na zona sul do Rio. A gravação também registra sua saída do local no dia 24 de fevereiro.



À época, a principal linha de investigação já apontava que Charlotte teria rompido voluntariamente os vínculos com a família, que não tinha notícias dela desde o início daquele mês.