Polícia confirma que execução de médicos foi “engano”

O médico Perseu Ribeiro Almeida teria sido confundido com Taillon de Alcântara Pereira Barbosa, filho do chefe da milícia de Rio das Pedras

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) confirmou, nesta sexta-feira (06), que o assassinato de três médicos na madrugada de ontem, em um quiosque na Barra da Tijuca, foi um “engano”. No final da noite, os corpos dos quatro homens suspeitos do crime foram encontrados em dois carros na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Desde o crime, a corporação vinha investigando o possível engano. Segundo a TV Globo, o médico Perseu Ribeiro Almeida teria sido confundido com Taillon de Alcântara Pereira Barbosa, filho de Dalmir Pereira Barbosa, o chefe da milícia de Rio das Pedras. Barbora moraria próximo ao quiosque que as vítimas estariam e foi solto da cadeia neste ano.

A teoria tornou-se ainda mais forte após a polícia encontrar os corpos dos suspeitos. Segundo a inteligência da polícia, dois dos cadáveres foram confirmados como Philip Motta Pereira, conhecido como Lesk, e o de Ryan Nunes de Almeida. Eles teriam sido mortos pelo “tribunal do crime.

“Não estamos falando mais de uma briga de milicianos e traficantes. Estamos falando de uma verdadeira máfia, uma máfia que tem entrado nas instituições, nos poderes, nos comércios, nos serviços e no sistema financeiro nacional”, disse o governador, em coletiva.

Ainda assim, os outros dois corpos não foram identificados. De acordo com a PCRJ, os outros dois suspeitos, Bruno Pinto Matias, o Preto Fosco, e Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, o BMW, ainda estão desaparecidos.

Segundo a polícia, o grupo fazia parte do Comando Vermelho, que não teria gostado da repercussão do caso, já que inocentes acabaram mortos.

Os médicos Diego Ralf Bomfim, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida estavam no Rio para participar de um congresso internacional de cirurgia ortopédica. Além deles, o também médico Daniel Sonnewend Proença, que também estava com eles, foi atingido e encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge.