Polícia Civil investiga explosão em posto de combustível na marginal Tietê

A Polícia Civil investiga os motivos que provocaram uma explosão dentro de um posto de combustíveis na avenida Morvan Dias de Figueiredo, um dos nomes da marginal Tietê, na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (13).

A explosão ocorreu no momento que um caminhão Chevrolet C10, com GNV (Gás Natural Veicular) instalado, era abastecido.

O impacto destruiu o veículo e partes do posto. A explosão foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

Cinco pessoas estavam próximas do carro no momento do abastecimento, mas conforme o registro de ocorrência, não houve feridos.

Informações preliminares apuradas pela polícia apontam que o cilindro de GNV dentro do automóvel teria explodido.

O gerente do posto André Oliveira, 43, disse que a suspeita é que a explosão aconteceu pela “falta de inspeção veicular GNV do veículo”.

Oliveira afirmou que o posto seguia fechado na tarde desta sexta à espera da perícia.

O caso foi registrado no 13° DP (Casa Verde).