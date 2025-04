Polícia Civil do Rio realiza maior bloqueio patrimonial da história em operação contra o Comando Vermelho

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta quinta-feira (10), uma nova fase da Operação Contenção, que mira o núcleo financeiro do Comando Vermelho (CV). A ofensiva representa o maior bloqueio patrimonial já realizado pela corporação, atingindo cerca de R$ 6 bilhões movimentados em um período de um ano.

A operação, considerada a mais abrangente já feita contra a facção criminosa, cumpre 46 mandados judiciais nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. O principal foco da ação é desarticular o esquema de lavagem de dinheiro operado por integrantes do CV, que utilizavam bancos digitais, fintechs e empresas de fachada para movimentar recursos ilícitos.

Segundo a investigação, o esquema teria conexões com o Primeiro Comando da Capital (PCC), evidenciando uma rede criminosa interestadual altamente estruturada. A estratégia do Comando Vermelho incluía o uso de mecanismos financeiros modernos para ocultar o lucro obtido com o tráfico de drogas.

De acordo com os investigadores, a meta da operação é asfixiar financeiramente a organização criminosa, cortando os recursos que abastecem a compra de armamentos, drogas e sustentam a logística do crime.

Mais detalhes sobre a operação e os alvos ainda devem ser divulgados pelas autoridades ao longo do dia.