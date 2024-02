PMERJ realiza operações contra o crime organizado

Segundo moradores, desdes a madrugada, os locais foram tomados por disparos de armas de fogo, além de obstáculos criados para prejudicar a movimentação normal

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) realiza, na manhã desta terça-feira (27), uma operação contra o crime organizado em diversas comunidades controladas pelo Comando Vermelho. As ações se concentram especialmente no Complexo do Alemão e na Cidade de Deus.

Segundo moradores, desdes a madrugada, os locais foram tomados por disparos de armas de fogo, além de obstáculos criados para prejudicar a movimentação normal.

De acordo com a corporação, durante a operação, policiais derrubaram barreiras improvidas de pneus, móveis e veículos incendiados.

Veja o vídeo:

Durante uma ronda na Avenida Brás de Pina na madrugada, membros da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Vila Cruzeiro foram alvos de ataques armados.

A polícia indica que os disparos partiram de indivíduos em um veículo que deixava uma das comunidades. Até o momento, não foram reportadas vítimas. Foram confiscados pelos policiais uma arma de fogo e uma quantidade de maconha dividida em 31 pacotes.

Além disso, no Alemão, foi desmantelado um acampamento na floresta, supostamente usado por narcotraficantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na noite de segunda-feira (26), a comunidade da Rocinha também foi alvo de uma operação policial de combate ao crime organizado.