PM que agrediu mulher com socos e pontapés no Ceará é afastado

Caíque Alencar

(São Paulo, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O PM flagrado agredindo uma mulher com socos e pontapés no Ceará no último sábado (26) foi afastado pela corporação.

O policial foi identificado e removido do policiamento ostensivo, informou a PM, em nota. Segundo a corporação, ele será alvo de um procedimento disciplinar.

Homem foi detido na manhã de sábado (26) em Farias Brito, periferia de Fortaleza. Um vídeo flagrou o momento que três policiais imobilizam o suspeito enquanto uma policial feminina tenta afastar uma mulher.

Um dos policiais imobiliza o homem pelo pescoço e os demais seguram os pés, suspendendo-o no ar. Eles carregam o homem para dentro do carro da polícia.

Uma mulher reclama da ação, tenta impedir os policiais enquanto grita “vai sufocar ele”. As imagens mostram a mulher sendo impedida de se aproximar da viatura pela policial feminina.

Ela puxa um dos policiais pela farda, que reage chutando e dando socos na mulher. Irritado, o policial se afasta da viatura e agride a mulher. Testemunhas que flagraram a cena protestam contra a violência.