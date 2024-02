PM mata quatro suspeitos em operação em comunidades do Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Policiais entraram nos complexos da Penha e do Alemão nas primeiras horas desta terça-feira (26). Os alvos são lideranças e integrantes de facção responsáveis pela recente disputa por territórios no Rio e ataques armados nas zonas norte e oeste, Baixada Fluminense e cidades do interior.

No Complexo da Maré, a Polícia Civil tenta prender traficantes do Comando Vermelho. Um monitoramento constatou uma movimentação de criminosos na região investigados por tráfico de drogas e roubo de veículos.

Um criminoso identificado como Bebel da Penha foi preso pela PM. Ele estava foragido por tráfico de drogas.

Na madrugada, policiais fizeram um cerco a quatro suspeitos que saíam da Penha para a Comunidade do Trio de Ouro em um carro roubado. Segundo a PM, no confronto, os quatro ocupantes foram feridos e morreram após serem levados a uma UPA.

Outros quatro suspeitos foram atingidos em confronto na comunidade da Flexal, segundo a PM. Eles foram socorridos, mas ainda não há informação sobre o estado de saúde deles.

Um policial ficou ferido na manhã desta terça-feira. Ele foi atingido no braço no Complexo da Penha e levado ao Hospital Central da PM. Seu estado de saúde é estável.

Até o momento, foram apreendidas duas armas e drogas. A polícia também encontrou dois fuzis, quatro carregadores, dois rádios comunicadores e um colete à prova de balas com os quatro homens que foi morto de madrugada.

Um acampamento numa área de mata do Alemão foi destruído pela PM na manhã desta terça-feira. Segundo a polícia, o local era usado por criminosos.