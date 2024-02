Esportes na areia: entenda os cuidados necessários para evitar lesões e sobrecargas no corpo

Aquecimento e o alongamento são etapas essenciais para preparar o corpo para o esforço físico, diminuindo o risco de lesões

A popularidade dos esportes na areia, como vôlei de praia, futevôlei e beach tennis, cresce exponencialmente. A combinação de exercício físico, contato com a natureza e o clima descontraído das praias atrai pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento. No entanto, para desfrutar plenamente dos benefícios dessas atividades, é fundamental tomar alguns cuidados para evitar lesões e garantir uma experiência segura e prazerosa.

A hidratação é crucial, pois o calor, a areia e o vento intensificam a perda de líquidos, podendo levar à desidratação. Beba água antes, durante e depois da prática, mesmo sem sede. A proteção solar também é fundamental: use protetor solar com alto FPS e reaplique a cada duas horas, ou com mais frequência se estiver suando ou se molhando.

O aquecimento e o alongamento são etapas essenciais para preparar o corpo para o esforço físico, diminuindo o risco de lesões. Dedique pelo menos 10 minutos para cada um antes de iniciar a atividade. Opte por roupas leves e confortáveis que permitam a livre movimentação e calçados específicos para esportes na areia, que ofereçam suporte e proteção aos pés.

É importante estar atento aos sinais do corpo. Se sentir dor, pare a atividade e descanse. Não force os limites e respeite seu condicionamento físico. Para iniciantes, é recomendado começar devagar e aumentar a intensidade gradativamente, escolhendo atividades adequadas ao seu nível.

“Os esportes na areia são ótimas opções para quem busca uma atividade física divertida e prazerosa. No entanto, é importante tomar alguns cuidados para evitar lesões e garantir uma experiência segura. O ideal é buscar orientação profissional para aprender as técnicas corretas e evitar movimentos que possam causar problemas.”, afirma Leandro Lima, professor e especialista.